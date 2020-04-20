В Зеленского объяснили, почему чрезвычайно важно начать новую программу с МВФ

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала. Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.