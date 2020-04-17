Зеленський про гроші МВФ: це як кров для організму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Украіні наразі вкрай необхідна підтримка Міжнародного валютного фонду. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова", передає кореспондент УНН.
"Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така сама. Навіщо нам так ризикувати? Навіщо нам довести ситуацію до дефолту? Навіщо нам всі ці випробування? Якщо у нас є дійсно така підтримка", - заявив Зеленський.
З його слів, якщо б це було в інші часи, "можна було б говорити про те, вигідно Україні чи не вигідно".
"Зараз це як кров для організму людини. МФВ була програма 5-5,5 млрд доларів США на три роки. Зараз ми домовились мінімум 8 млрд доларів МВФ, плюс світовий банк, гроші ЄС. Розраховуємо хочаб на 8, хоча я бачу десь 10 млрд плюс я розмовляю щодня з лідерами інших країн... у нас буде більше грошей.... Залежить від сигналу - меморандум з МВФ", - додав Президент.
Як повідомляв УНН, у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, Україна на тлі пандемії коронавірусу демонструватиме досить глибоке падіння економіки у 2020 році - на 4,2%, за прогнозами експертів, тоді як у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4%.