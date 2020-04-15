У МВФ повідомили про стадію переговорів з Україною про нову програму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна досягла прогресу в переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо нової кредитної програми, залишилося вирішити декілька питань. Про це повідомив глава європейського представництва МВФ Пол Томсен на брифінгу 15 квітня, передає кореспондент УНН.
"Зараз ми обговорюємо з Україною нову програму. Ці обговорення добре просунулися, і я думаю, що вони йдуть добре. Є низка ... Залишилося мало проблем, і я впевнений, що вони скоро будуть вирішені, і що ми можемо рекомендувати програму раді директорів. Ми добре просунулися, і це, звичайно, дасть Україні більше ресурсів для розширення політики, спрямованої на боротьбу з цією кризою", - сказав Томсен.
Він зазначив, що Україна "серйозно постраждала від пандемії".
Як повідомляв УНН, напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Міжнародний валютний фонд протягом трьох тижнів надасть Україні транш після того, як Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроект № 2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".