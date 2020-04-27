На Донеччині чоловіки в медичних масках пограбували автозаправку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Донеччині затримали двох зловмисників, які одягнуті у медичні маски та озброєні пістолетом увірвались до автозаправки й заволоділи грошима з каси, після цього втекли на автівці. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Учора, о 23:15, до чергової частини надійшло повідомлення про напад на автозаправку. Правоохоронці встановили, що двоє невідомих чоловіків на автомобілі ВАЗ 2110 під’їхали до заправки. Зайшовши до приміщення та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошима в розмірі 10 тисяч гривень. Отримавши бажане, нападники поїхали з місця події", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що при опрацюванні відео з камер спостереження поліцейські встановили автомобіль, на якому пересувались зловмисники. І вже за годину фігурантів було затримано співробітниками сектору реагування патрульної поліції Селидівського відділення разом з оперативниками Покровського підрозділу поліції.
Ними виявилися 39-річний покровчанин та 34-річний мешканець міста Українська. Чоловіки зізналися, що того вечора вони разом розпивали спиртні напої. Під час вживання алкоголю вони вирішили у "легкий" спосіб заробити грошей. Озброївшись травматичною зброєю, приятелі вирушили "на справу".
Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.
За даним фактом правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання правопорушникам запобіжного заходу.
Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області повідомили про підозру чоловіку за розбійні напади з пістолетом на АЗС.