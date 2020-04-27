На Донеччині чоловіки в медичних масках пограбували автозаправку

ukru
14:22 • 40700 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 134541 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 139540 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 148031 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 161299 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 148496 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 180222 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143766 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149448 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149121 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 108973 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 104890 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 85699 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 104343 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 129444 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 134543 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 139544 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 148034 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 161303 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 148501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 14725 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 26612 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 85699 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110008 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110243 перегляди
Актуальне
На Донеччині чоловіки в медичних масках пограбували автозаправку

На Донеччині чоловіки в медичних масках пограбували автозаправку

Київ • УНН

 • 11625 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Донеччині затримали двох зловмисників, які одягнуті у медичні маски та озброєні пістолетом увірвались до автозаправки й заволоділи грошима з каси, після цього втекли на автівці. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"Учора, о 23:15, до чергової частини надійшло повідомлення про напад на автозаправку. Правоохоронці встановили, що двоє невідомих чоловіків на автомобілі ВАЗ 2110 під’їхали до заправки. Зайшовши до приміщення та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошима в розмірі 10 тисяч гривень. Отримавши бажане, нападники поїхали з місця події", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що при опрацюванні відео з камер спостереження поліцейські встановили автомобіль, на якому пересувались зловмисники. І вже за годину фігурантів було затримано співробітниками сектору реагування патрульної поліції Селидівського відділення разом з оперативниками Покровського підрозділу поліції.

Ними виявилися 39-річний покровчанин та 34-річний мешканець міста Українська. Чоловіки зізналися, що того вечора вони разом розпивали спиртні напої. Під час вживання алкоголю вони вирішили у "легкий" спосіб заробити грошей. Озброївшись травматичною зброєю, приятелі вирушили "на справу".

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

За даним фактом правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання правопорушникам запобіжного заходу.

Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області повідомили про підозру чоловіку за розбійні напади з пістолетом на АЗС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$231.82
Brent
$71.88
Bitcoin
$84,668.50
S&P 500
$5,686.04
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,048.19
Ethereum
$1,972.23