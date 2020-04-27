На Донеччині чоловіки в медичних масках пограбували автозаправку

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Донеччині затримали двох зловмисників, які одягнуті у медичні маски та озброєні пістолетом увірвались до автозаправки й заволоділи грошима з каси, після цього втекли на автівці. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.