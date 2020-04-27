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В Донецкой области мужчины в медицинских масках ограбили автозаправку

В Донецкой области мужчины в медицинских масках ограбили автозаправку

Киев  •  УНН

 • 11623 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Донецкой области задержали двух злоумышленников, которые одетые в медицинские маски и вооруженные пистолетом ворвались на автозаправку и завладели деньгами из кассы, после этого скрылись на автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Вчера, в 23:15, в дежурную часть поступило сообщение о нападении на автозаправку. Правоохранители установили, что двое неизвестных мужчин на автомобиле ВАЗ 2110 подъехали к заправке. Зайдя в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели деньгами в размере 10 тысяч гривен. Получив желаемое, нападавшие уехали с места происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обработке видео с камер наблюдения полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. И уже через час фигуранты были задержаны сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции Селидовского отделения вместе с оперативниками Покровского подразделения полиции.

Ими оказались 39-летний покровчанин и 34-летний житель города Украинска. Мужчины признались, что в тот вечер они вместе распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя они решили "легким" способом заработать денег. Вооружившись травматическим оружием, приятели отправились "на дело".

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области сообщили о подозрении мужчине за разбойные нападения с пистолетом на АЗС.

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