В Донецкой области мужчины в медицинских масках ограбили автозаправку

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Донецкой области задержали двух злоумышленников, которые одетые в медицинские маски и вооруженные пистолетом ворвались на автозаправку и завладели деньгами из кассы, после этого скрылись на автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.