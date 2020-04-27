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На Житомирщині ліквідували ще один осередок пожежі у лісі

На Житомирщині ліквідували ще один осередок пожежі у лісі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Житомирщині сьогодні ліквідували ще один осередок пожежі лісової підстилки - поблизу села Нагоряни на території Нагорнянського лісництва, а напередодні ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС Украни.

"27 квітня ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу села Нагоряни на території Нагорнянського лісництва", - повідомили у відомстві.

Минулої доби, 26 квітня, як вказано, ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі - Жолудівка), продовжуються роботи на трьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Першотравневе).

Також вказано, що в Олевському районі ліквідовано один осередок пожежі (Жовтневе, 24 квітня), здійснюються заходи по ліквідації чотирьох локалізованих осередків (Замисловичі, Перга, Озеряни, Пояски).

До робіт в Олевському та Овруцькому районах залучено понад 500 осіб та 95 од. техніки (від ДСНС 60 осіб та 15 од. техніки).

Нагадаємо, на ранок 27 квітня повідомлялося, що вогнеборці локалізували пожежу поблизу села на Житомирщині.

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