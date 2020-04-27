На Житомирщині ліквідували ще один осередок пожежі у лісі

КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Житомирщині сьогодні ліквідували ще один осередок пожежі лісової підстилки - поблизу села Нагоряни на території Нагорнянського лісництва, а напередодні ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС Украни.