Вогнеборці локалізували пожежу поблизу села на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на ранок неділі на території Житомирської області пожежі у лісових масивах локалізовані, рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Ураїни, передає УНН.
“Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до гасіння залучено 626 чоловік та 88 одиниця техніки, з них від ДСНС 58 чоловіки особового складу та 13 одиниць техніки.
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Зокрема, рятувальники повідомили, що 26 квітня пожежу поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва локалізовано. Вона горіла з 23 квітня.
“26 квітня о 14 год. 20 хв. пожежу поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва локалізовано. Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини”, — повідомили вогнеборці, та зазначили, що до гасіння залучено 27 чоловік та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 2 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
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