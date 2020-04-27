ДСНС: у Зоні відчуження намагаються погасити вогонь в чотирьох лісництвах

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 27 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. Загалом, за весь період гасіння пожежі авіація скинула понад 5 тисяч тонн води. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.

“Станом на 7 год. 27 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки — с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент вручив нагороди рятувальникам, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні

Зазначається, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України.

“Інженерною технікою створено 998 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 59 чоловік та 234 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 29 чоловік особового складу та 221 одиниця техніки. Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 2 тис. 230 скидів — 5 тис. 130 т води”, — резюмували вогнеборці.

Нагадаємо, напередодні Президенту Зеленському представили план з протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні.

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