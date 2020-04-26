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Зеленському представили план з протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні

Зеленському представили план з протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо планів з протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні від голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергія Калашника. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський відвідав логістичний пункт, де розміщено сили, які беруть участь у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Глава держави оглянув пожежну техніку та поцікавився умовами роботи рятувальників. Володимир Зеленський поспілкувався з вогнеборцями та висловив їм подяку. Він наголосив на важливості забезпечення особового складу повноцінним харчуванням. Пожежники повідомили, що задоволені їжею”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що також Володимир Зеленський поспілкувався з Сергієм Калашником. Посадовець проінформував Президента про заходи з запобігання пожежам на цій території.

"Головне, що ми можемо зробити, – це раннє виявлення пожеж із залученням тепловізорів. Підключаємо сюди безпілотники, а також постійно проводимо чергування, щоб швидше на це реагувати. Має бути розміщена техніка, має бути заготовлена вода. Лісом треба займатися, прибирати захаращеності, робити пожежні розриви", – сказав Сергій Калашник.

Вказано, що він розповів про розвиток туристичного потенціалу Зони відчуження й наголосив, що займеться планами створення міжнародного привабливого іміджу цього об’єкта. Голова Держагентства зазначив, що задля залучення туристів після карантину в Чорнобильській зоні треба покращити інфраструктуру.

“Президент запропонував керівнику Чорнобильської зони відчуження представити план розвитку цієї території”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, Президент вручив нагороди рятувальникам, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні.

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