Президент вручив нагороди рятувальникам, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Зони відчуження зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, і вручив їм 22 державні нагороди. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Перебуваючи з робочою поїздкою у Київській області, Президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Він вручив 22 рятувальникам державні нагороди”, - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що Володимир Зеленський перед цим облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі.
"Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас – герої", – звернувся Президент до рятувальників.
Він також зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу – понад одинадцять тисяч гектарів.
"Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат", – додав Володимир Зеленський.
Також повідомляється, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував рятувальникам за їхній подвиг.
"У вашій особі ми передаємо вдячність усім тим людям – сьогодні понад тисячу осіб працюють на ліквідації пожежі. Всім, хто поруч з вами стоїть плечем до плеча й робить цю роботу", – сказав Денис Шмигаль.
Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, тимчасово виконуюча обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили Володимира Зеленського з перебігом ліквідації осередків пожежі.
Нагадаємо, у Зоні відчуження пожежники намагаються локалізувати два осередки горіння.