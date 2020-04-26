Президент вручив нагороди рятувальникам, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Зони відчуження зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, і вручив їм 22 державні нагороди. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.