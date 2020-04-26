У Зоні відчуження пожежники намагаються локалізувати два осередки горіння, вилетів вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у локалізації 2 осередків горіння пеньків, залишків деревини та торфянику. Їм на допомогу вилетів вертоліт. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.
“Станом на 7 год. 26 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфянику в осередках пройдених вогнем”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та ще 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерна техніка створила 987 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 50 осіб та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 17 чоловік особового складу та 230 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 25 квітня здійснено 57 скидів – 114 т води (з початку робіт здійснено 2230 скидів – 5 тис. 130 т води).
“О 7:44 вертоліт Мі-8 ДСНС вилетів з міста Ніжин для гасіння пожеж у Зоні відчуження”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що радіаційний фон у місті Києву та у Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень – у Києві 0,015 мР/год., а в Київській області – 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год. В Чорнобилі радіаційний фон – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.
Нагадаємо, за добу авіація скинула 176 тонн води на пожежу в Чорнобильській Зоні.