У Зоні відчуження пожежники намагаються локалізувати два осередки горіння, вилетів вертоліт

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у локалізації 2 осередків горіння пеньків, залишків деревини та торфянику. Їм на допомогу вилетів вертоліт. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.