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За добу авіація скинула 176 т води на пожежі у Чорнобильській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 25 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. За минулу добу на місце пожежі авіація скинула 176 т води. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.

“Станом на 7 год. 25 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України.

“Інженерною технікою створено 949 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 69 чоловік та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 38 чоловік особового складу та 236 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти, якими 24 квітня здійснено 79 скидів – 176 т води”, — додали рятувальники.

Нагадаємо, у Гідрометцентрі повідомили про стан хімічного забруднення повітря в Києві.

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