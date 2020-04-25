За добу авіація скинула 176 т води на пожежі у Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 25 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. За минулу добу на місце пожежі авіація скинула 176 т води. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.
“Станом на 7 год. 25 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.
Залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України.
“Інженерною технікою створено 949 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 69 чоловік та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 38 чоловік особового складу та 236 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти, якими 24 квітня здійснено 79 скидів – 176 т води”, — додали рятувальники.
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