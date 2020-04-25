За сутки авиация сбросила 176 т воды на пожары в Чернобыльской зоне

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 25 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники в ячейках пройденных огнем. За минувшие сутки на место пожара авиация сбросила 176 т воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.