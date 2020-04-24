У Гідрометцентрі повідомили про стан хімічного забруднення повітря в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Хімічне забруднення атмосферного повітря в місті Києві залишається на рівні, характерному для даної пори року. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив Заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко, передає кореспондент УНН.
"Станом на 09:00 24 квітня в Зоні відчуження, а також у північних районах Житомирської області відмічені наступні погодні умови: хмарність від 0 до 3 балів, вітер західний 1-2 м/с. Температура повітря 10-13 градусів тепла. Метеорологічна дальність видимості, тобто прозорість атмосфери, за даними метеостанцій Чорнобиль, Овруч та Коростень, становила 10-20 км. Переміщення продуктів залишків горіння відбувається у східному напрямку зі швидкістю 15 км на годину. Хімічне забруднення атмосферного повітря в місті Києві знаходиться переважно на рівні, характерному для квітня. Перевищення гранично допустимих конентрацій відзначається по діоксиду азоту, частково по діоксиду сірки та формальдегіду", - сказав Прокопенко.
Особливо з його слів це стосується місць скупчення автотранспорту, в тому числі і через ремонт доріг.
"Радіоактивне забруднення в Київській та Житомирській областях залишається в межах природного фону і становить 12-18 мікроренген на годину", - додав Прокопенко.
Нагадаємо, за весь час від початку пожежі у Зоні відчуження радіаційний фон у столиці і області не перевищував норм, в тому числі під час пилової бурі.