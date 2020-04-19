За весь час пожеж у зоні відчуження радіаційний фон не перевищував норм – гідрометеоролог

КИЇВ. 19 квітня. УНН. За весь час від початку пожежі у Зоні відчуження радіаційний фонд у столиці і області не перевищував норм, в тому числі під час пилової бурі. Про це на брифінгу у неділю сказав директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий, передає кореспондент УНН.