За весь час пожеж у зоні відчуження радіаційний фон не перевищував норм – гідрометеоролог
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За весь час від початку пожежі у Зоні відчуження радіаційний фонд у столиці і області не перевищував норм, в тому числі під час пилової бурі. Про це на брифінгу у неділю сказав директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий, передає кореспондент УНН.
"У зв’язку з пожежами останніх двох тижнів, громадян України хвилює в першу чергу питання якості атмосферного повітря. Всіх непокоїть питання радіоактивного забруднення атмосферного повітря, перш за все під час пожеж, які відбувались у зоні відчуження Чорнобильської АЕС", - сказав Осадчий.
З його слів, цим питанням в інституті займається спеціалізований відділ радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища.
"За весь час пожеж жодного разу вміст радіонуклідів не перевищував граничнио допустимих норм. Всі зафіксовані величини були в декілька сотень разів менші цього рівня. Це стосується і того дня, коли ми всі спостерігали пилову бурю", - повідомив він.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Гідрометеорологічному інституті повідомили про масштаби забруднення повітря смогом.