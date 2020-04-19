У Гідрометеорологічному інституті повідомили про масштаби забруднення повітря смогом

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Внаслідок пожеж на території Житомирської області вміст шкідливих речовин у повітрі перевищував норму в 2-3 рази в окремі дні. Про це на брифінгу у неділю сказав директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий, передає кореспондент УНН.

"Друге питання – це забруднення атмосферного повітря продуктами горіння", - сказав Осадчий.

З його слів, це відслідковується спеціалістами відділу досліджень стану атмосфери з використанням найсучасніших супутникових технологій.

"Наші науковці, використовуючи зазначені технології, отримали інформацію про концентрацію домішок CONO2 за весь час горіння. Хочу запевнити вас, що протягом цього періоду перевищення граничних концентрацій зазначених речовин спостерігалось у нашій державі, але в 2-3 рази вище ніж гранична концентрація. Це було в окремі дні, коли напрям вітру був як раз від Житомирського напряму в сторону Києва", - заявив він.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ДСНС пояснили причину довготривалого гасіння пожежі на Житомирщині.

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