В Гидрометеорологическом институте сообщили о масштабах загрязнения воздуха смогом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В результате пожаров на территории Житомирской области содержание вредных веществ в воздухе превышало норму в 2-3 раза в отдельные дни. Об этом на брифинге в воскресенье сказал директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий, передает корреспондент УНН.
"Второй вопрос - это загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения", - сказал Осадчий.
По его словам, это отслеживается специалистами отдела исследований состояния атмосферы с использованием самых современных спутниковых технологий.
"Наши ученые, используя указанные технологии, получили информацию о концентрации примесей CONO2 за все время горения. Хочу заверить вас, что в течение этого периода превышение предельных концентраций указанных веществ наблюдалось в нашей стране, но в 2-3 раза выше предельной концентрации. Это было в отдельные дни, когда направление ветра был как раз из Житомирского направления в сторону Киева", - заявил он.
Как сообщалось ранее в УНН, в ГСЧС объяснили причину длительного тушения пожара в Житомирской области.