За все время пожаров в зоне отчуждения радиационный фон не превышал нормы - гидрометеоролог
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. За все время от начала пожара в зоне отчуждения радиационный фонд в столице и области не превышал норм, в том числе во время пылевой бури. Об этом на брифинге в воскресенье сказал директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий, передает корреспондент УНН.
"В связи с пожарами последних двух недель, граждан Украины волнует в первую очередь вопрос качества атмосферного воздуха. Всех беспокоит вопрос радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, прежде всего во время пожаров, которые происходили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС", - сказал Осадчий.
По его словам, этим вопросом в институте занимается специализированный отдел радиационного мониторинга окружающей природной среды.
"За все время пожаров ни разу содержание радионуклидов не превышало граничнио допустимых норм. Все зафиксированные величины были в несколько сотен раз меньше этого уровня. Это касается и того дня, когда мы все наблюдали пылевую бурю", - сообщил он.
Как сообщалось ранее в УНН, в Гидрометеорологическом институте сообщили о масштабах загрязнения воздуха смогом.