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За все время пожаров в зоне отчуждения радиационный фон не превышал нормы - гидрометеоролог

За все время пожаров в зоне отчуждения радиационный фон не превышал нормы - гидрометеоролог

Киев  •  УНН

 • 15963 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. За все время от начала пожара в зоне отчуждения радиационный фонд в столице и области не превышал норм, в том числе во время пылевой бури. Об этом на брифинге в воскресенье сказал директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий, передает корреспондент УНН.

"В связи с пожарами последних двух недель, граждан Украины волнует в первую очередь вопрос качества атмосферного воздуха. Всех беспокоит вопрос радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, прежде всего во время пожаров, которые происходили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС", - сказал Осадчий.

По его словам, этим вопросом в институте занимается специализированный отдел радиационного мониторинга окружающей природной среды.

"За все время пожаров ни разу содержание радионуклидов не превышало граничнио допустимых норм. Все зафиксированные величины были в несколько сотен раз меньше этого уровня. Это касается и того дня, когда мы все наблюдали пылевую бурю", - сообщил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в Гидрометеорологическом институте сообщили о масштабах загрязнения воздуха смогом.

Украинские Национальные Новости

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