За все время пожаров в зоне отчуждения радиационный фон не превышал нормы - гидрометеоролог

КИЕВ. 19 апреля. УНН. За все время от начала пожара в зоне отчуждения радиационный фонд в столице и области не превышал норм, в том числе во время пылевой бури. Об этом на брифинге в воскресенье сказал директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий, передает корреспондент УНН.