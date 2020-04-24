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В Гидрометцентре сообщили о состоянии химического загрязнения воздуха в Киеве

В Гидрометцентре сообщили о состоянии химического загрязнения воздуха в Киеве

Киев  •  УНН

 • 27453 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Химическое загрязнение атмосферного воздуха в городе Киеве остается на уровне, характерном для данного времени года. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 9:00 24 апреля в Зоне отчуждения, а также в северных районах Житомирской области отмечены следующие погодные условия: дождь от 0 до 3 баллов, ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха 10-13 градусов тепла. Метеорологическая дальность видимости, то есть прозрачность атмосферы, по данным метеостанций Чернобыль, Овруч и Коростень, составляла 10-20 км. Перемещение продуктов остатков горения происходит в восточном направлении со скоростью 15 км в час. Химическое загрязнение атмосферного воздуха в городе Киеве находится преимущественно на уровне, характерном для апреля. Превышение предельно допустимых конентраций отмечается по диоксиду азота, частично по диоксиду серы и формальдегида", - сказал Прокопенко.

Особенно по его словам это касается мест скопления автотранспорта, в том числе и из-за ремонта дорог.

"Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона и составляет 12-18 микроренген в час", - добавил Прокопенко.

Напомним, за все время от начала пожара в зоне отчуждения радиационный фон в столице и области не превышал норм, в том числе во время пылевой бури.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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