В Зоне отчуждения пожарные пытаются локализовать два очага горения, вылетел вертолет

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в локализации 2 очагов горения пеньков, остатков древесины и торфяника. Им на помощь вылетел вертолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.