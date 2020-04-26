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Зеленскому представили план по противопожарной безопасности в Чернобыльской зоне

Зеленскому представили план по противопожарной безопасности в Чернобыльской зоне

Киев  •  УНН

 • 13628 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию о планах по противопожарной безопасности в Чернобыльской зоне от главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Во время рабочей поездки в Киевскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил логистический пункт, где размещены силы, участвующие в ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Глава государства осмотрел пожарную технику и поинтересовался условиями работы спасателей. Владимир Зеленский пообщался с пожарными и выразил им благодарность. Он отметил важность обеспечения личного состава полноценным питанием. Пожарные сообщили, что довольны едой", - говорится в сообщении.

Указано, что также Владимир Зеленский пообщался с Сергеем Калашником. Чиновник проинформировал Президента о мерах по предотвращению пожаров на этой территории.

"Главное, что мы можем сделать, - это раннее обнаружение пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы", - сказал Сергей Калашник.

Указано, что он рассказал о развитии туристического потенциала Зоны отчуждения и подчеркнул, что займется планами создания международного привлекательного имиджа этого объекта. Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру.

"Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Президент вручил награды спасателям, которые тушили пожар в Чернобыльской зоне.

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