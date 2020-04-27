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ГСЧС: в зоне отчуждения пытаются погасить огонь в четырех лесничествах

ГСЧС: в зоне отчуждения пытаются погасить огонь в четырех лесничествах

Киев  •  УНН

 • 17960 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 27 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем. В общем, за весь период тушения пожара авиация сбросила более 5 тысяч тонн воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

“По состоянию на 7 ч. 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины.

“Инженерной техникой создано 998 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 59 человек и 234 единицы техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 29 человек личного состава и 221 единица техники. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 2 тыс. 230 сбросов — 5 тыс. 130 т воды”, — резюмировали пожарные.

Напомним, накануне Президенту Зеленскому представили план по противопожарной безопасности в Чернобыльской зоне.

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