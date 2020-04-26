На Херсонщині за добу сталось 7 природних пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Херсонщині вчора, 25 квітня, сталось 7 пожеж в екосистемах - горіли очерет, суха трава та підстилка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Херсонській області.
“25 квітня на території області 7 разів горіли очерет, суха трава та підстилка. Загальна площа гасіння склала понад 5,4 га. До ліквідації надзвичайних подій залучалися пожежно-рятувальні підрозділи Дніпровського, Білозерського, Голопристанського, Каховського, Олешківського районів та міста Нова Каховка”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що рятувальники головного управління ДСНС України у Херсонській області вкотре наголошують на важливості дотримання громадянами правил пожежної безпеки. Категорично забороняється на відкритих територіях поруч із лісопарковими зонами використовувати відкритий вогонь, розводити багаття, випалювати траву та інші рослинні рештки, кидати в траву та на узбіччя доріг недопалки.
Нагадаємо, через теплу зиму кількість природних пожеж в Україні збільшилась на 25%.