В Херсонской области за сутки произошло 7 природных пожаров

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37115 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81396 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102153 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128368 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128934 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172417 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121762 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157619 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104930 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Херсонской области за сутки произошло 7 природных пожаров

В Херсонской области за сутки произошло 7 природных пожаров

Киев  •  УНН

 • 13845 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Херсонской области вчера, 25 апреля, произошло 7 пожаров в экосистемах - горели камыши, сухая трава и подстилка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

"25 апреля на территории области 7 раз горели камыши, сухая трава и подстилка. Общая площадь тушения составила более 5,4 га. К ликвидации чрезвычайных событий привлекались пожарно-спасательные подразделения Днепровского, Белозерского, Голопристанского, Каховского, Алешковского районов и города Новая Каховка", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области в очередной раз подчеркивают важность соблюдения гражданами правил пожарной безопасности. Категорически запрещается на открытых территориях рядом с лесопарковыми зонами использовать открытый огонь, разводить костер, выжигать траву и другие растительные остатки, бросать в траву и на обочины дорог окурки.

Напомним, из-за теплой зимы количество природных пожаров в Украине увеличилось на 25%.

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