ДСНС: через теплу зиму кількість природних пожеж в Україні збільшилась на 25%

“У зв’язку з аномально теплою зимою, мінімальною кількістю опадів відбувається зростання кількості пожеж в екосистемах. На сьогоднішній день, тільки за цей рік ми відмічаємо зростання кількості лісових пожеж і пожеж загалом в екосистемах, більше на 25%, а загальна площа цих пожеж зросла — близько 30%”, — повідомив Білошицький.

Він підкреслив, що за останні 25 років середня температура взимку в Україні підвищилась на 2 градуси, а середня температура літнього періоду підвищилась на 1,8.

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“Також зменшення кількості опадів щорічне, за цей рік випало на 60% менше опадів від загально встановленої норми. Рівень грунтових вод в Україні знизився на 1,5-2 м. Це призводить до зростання кількості пожеж в екосистемах”, — пояснив заступник голови.

Білошицький наголосив, що під час пожежі у Житомирській області і Зоні відчуження — людських жертв не було, а збитки наразі прораховуються.

Нагадаємо, що у Житомирській області усі осередки пожеж локалізовані, у той час як в Зоні відчуження один осередок вже ліквідований та триває локалізація ще трьох. Жодної загрози для здоров’я людей та сховищ відпрацьованих відходів — немає.