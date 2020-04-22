ГСЧС: из-за теплой зимы количество природных пожаров в Украине увеличилось на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Из-за аномально теплой зимы в этом году количество природных пожаров увеличилось на 25%, а их общая площадь увеличилась примерно на 30%. Об этом во время онлайн-брифинга о мерах по ликвидации лесных пожаров на территории Украины сообщил заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий, передает корреспондент УНН.
"В связи с аномально теплой зимой, минимальным количеством осадков происходит рост количества пожаров в экосистемах. На сегодняшний день, только за этот год мы отмечаем рост числа лесных пожаров и пожаров в целом в экосистемах, более на 25%, а общая площадь этих пожаров возросла - около 30%", - сообщил Билошицкий.
Он подчеркнул, что за последние 25 лет средняя температура зимой в Украине повысилась на 2 градуса, а средняя температура летнего периода повысилась на 1,8.
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"Также уменьшение количества осадков ежегодное, за этот год выпало на 60% меньше осадков от общеустановленной нормы. Уровень грунтовых вод в Украине снизился на 1,5-2 м. Это приводит к росту числа пожаров в экосистемах", - пояснил зампред.
Билошицкий отметил, что во время пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения - человеческих жертв не было, а убытки пока подсчитываются.
Напомним, что в Житомирской области все очаги пожаров локализованы, в то время как в Зоне отчуждения один очаг уже ликвидирован и продолжается локализация еще трех. Никакой угрозы для здоровья людей и хранилищ отработанных отходов - нет.