ГСЧС: из-за теплой зимы количество природных пожаров в Украине увеличилось на 25%

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Из-за аномально теплой зимы в этом году количество природных пожаров увеличилось на 25%, а их общая площадь увеличилась примерно на 30%. Об этом во время онлайн-брифинга о мерах по ликвидации лесных пожаров на территории Украины сообщил заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий, передает корреспондент УНН.