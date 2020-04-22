У ДСНС розповіли про поточну ситуацію з гасінням пожеж у зоні відчуження та на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Житомирській області усі осередки пожеж локалізовані, у той час, як в зоні відчуження один осередок вже ліквідований та триває локалізація ще трьох. Жодної загрози для здоров’я людей та сховищ відпрацьованих відходів — немає. Про це під час онлайн-брифінгу щодо заходів з ліквідації лісових пожеж на території України повідомив заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Руслан Білошицький, передає УНН.
“На цей час усі осередки пожеж на території трьох лісництв на півночі Житомирщини локалізовані, осередків відкритого вогню немає. Проводяться заходи щодо остаточної ліквідації.
Також у Чорнобильській зоні відчуження один осередок вогню вже ліквідований, на трьох проводиться локалізація, спостерігається задимлення, але це задимлення набагато менше у порівнянні з минулими днями”, — розповів Білошицький.
Так, до гасіння пожеж у Житомирській області задіяно 1030 людей і близько 180 одиниць техніки від ДСНС, Держлісагенства, Нацполіції.
У той час, як у Чорнобильській зоні працює 1020 чоловік і 280 одиниць техніки. Для проведення повітряної розвідки кожен день задіяно три пожежні літаки та три вертольоти з водними пристроями.
Також українське міністерство закордонних справ на ДСНС знаходяться у постійному контакті з МЗС Білорусі щодо недопущення перекидання вогню через кордон.
“За весь час пожеж, жодного разу вміст радіонуклідів не перевищив допустимих норм радіаційної безпеки, при цьому радіаційний моніторинг здійснюється по всій території України.
Жодної загрози функціонування об’єктам укриття сховищ відпрацьованих відходів зони відчуження немає. Фактичні показники забруднення радіонуклідами свідчать про відсутність реальних радіаційний загроз здоров’ю населення”, — резюмував Білошицький.
Нагадаємо, що уряд виділив 25 млн грн на підтримку людей та ліквідацію наслідків пожеж на Житомирщині.