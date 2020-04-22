У ДСНС розповіли про поточну ситуацію з гасінням пожеж у зоні відчуження та на Житомирщині

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Житомирській області усі осередки пожеж локалізовані, у той час, як в зоні відчуження один осередок вже ліквідований та триває локалізація ще трьох. Жодної загрози для здоров’я людей та сховищ відпрацьованих відходів — немає. Про це під час онлайн-брифінгу щодо заходів з ліквідації лісових пожеж на території України повідомив заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Руслан Білошицький, передає УНН.