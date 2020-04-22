В ГСЧС рассказали о текущей ситуации с тушением пожаров в зоне отчуждения и в Житомирской области

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Житомирской области все очаги пожаров локализованы, в то время, как в зоне отчуждения одна ячейка уже ликвидирована и продолжается локализация еще трех. Никакой угрозы для здоровья людей и хранилищ отработанных отходов — нет. Об этом во время онлайн-брифинга о мерах по ликвидации лесных пожаров на территории Украины сообщил заместитель Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий, передает УНН.