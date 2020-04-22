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В ГСЧС рассказали о текущей ситуации с тушением пожаров в зоне отчуждения и в Житомирской области

В ГСЧС рассказали о текущей ситуации с тушением пожаров в зоне отчуждения и в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 11225 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Житомирской области все очаги пожаров локализованы, в то время, как в зоне отчуждения одна ячейка уже ликвидирована и продолжается локализация еще трех. Никакой угрозы для здоровья людей и хранилищ отработанных отходов — нет. Об этом во время онлайн-брифинга о мерах по ликвидации лесных пожаров на территории Украины сообщил заместитель Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий, передает УНН.

“В настоящее время все очаги пожаров на территории трех лесничеств на севере Житомирской области локализованы, очагов открытого огня нет. Проводятся мероприятия по окончательной ликвидации.

Также в Чернобыльской зоне отчуждения один очаг огня уже ликвидирован, на трех проводится локализация, наблюдается задымление, но это задымления гораздо меньше по сравнению с прошлыми днями”, — рассказал Билошицкий.

Так, к тушению пожаров в Житомирской области задействовано 1030 человек и около 180 единиц техники ГСЧС, Гослесагентства, Нацполиции.

В то время, как в Чернобыльской зоне работает 1020 человек и 280 единиц техники. Для проведения воздушной разведки каждый день задействованы три пожарные самолеты и три вертолета с водными устройствами.

Также украинское министерство иностранных дел на ГСЧС находятся в постоянном контакте с МИД Беларуси по недопущению опрокидывания огня через границу.

“За все время пожаров, ни разу состав радионуклидов не превысил допустимых норм радиационной безопасности, при этом радиационный мониторинг осуществляется по всей территории Украины.

Угрозы функционирования объектам укрытия хранилищ отработанных отходов зоны отчуждения нет. Фактические показатели загрязнения радионуклидами свидетельствуют об отсутствии реальных радиационный угроз здоровью населения”, — резюмировал Билошицкий.

Напомним, что правительство выделило 25 млн грн на поддержку людей и ликвидации последствий пожаров в Житомирской области.

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