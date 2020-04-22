Уряд виділив 25 млн грн на підтримку людей та ліквідацію наслідків пожеж на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області та підтримку людей, які постраждали, уряд виділив 25 млн грн. Ситуацію тримають під контролем. Про це заявив на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Окрему увагу зверну на пожежі в Житомирській області. Тримаємо ситуацію під контролем, виділяємо додаткові кошти для ДСНС, місцевій владі. Ми також виділили 25 млн грн на ліквідацію наслідків та підтримку людей, які постраждали від пожеж. Це питання виділення допомоги із державних місцевих бюджетів", - наголосив Шмигаль.
Як повідомляв УНН, у зв’язку з пожежами на Житомирщині місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим мешканцям, а Кабінет Міністрів розгляне питання компенсації цих збитків уже на поточному тижні. Президенту доповіли, що, за попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато згорілих будинків були порожніми.