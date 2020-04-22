Правительство выделило 25 млн грн на поддержку людей и ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. На ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области и поддержку пострадавших людей правительство выделило 25 млн грн. Ситуацию держат под контролем. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Особое внимание обращу на пожар в Житомирской области. Держим ситуацию под контролем, выделяем дополнительные средства для ГСЧС, местной власти. Мы также выделили 25 млн грн на ликвидацию последствий и поддержку людей, пострадавших от пожаров. Этот вопрос выделения помощи из государственных местных бюджетов", - подчеркнул Шмыгаль.
Как сообщал УНН, в связи с пожарами в Житомирской области местные власти осуществляют предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям, а Кабинет Министров рассмотрит вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе. Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн. Много сгоревших домов были пустыми.