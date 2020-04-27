В Житомирской области ликвидировали еще один очаг пожара в лесу

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 40671 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84644 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102730 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128888 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129273 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173049 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121886 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158117 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104943 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Житомирской области ликвидировали еще один очаг пожара в лесу

В Житомирской области ликвидировали еще один очаг пожара в лесу

Киев  •  УНН

 • 13511 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Житомирской области сегодня ликвидировали еще один очаг пожара лесной подстилки - вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянського лесничества, а накануне ликвидировано самый большой очаг пожара в Овручском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украны.

"27 апреля ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянського лесничества", - сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки, 26 апреля, как указано, ликвидировано самый большой очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Жолудивка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Першотравневое).

Также указано, что в Олевском районе ликвидировано один очаг пожара (Жовтневое, 24 апреля), осуществляются меры по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски).

К работам в Олевском и Овручском районах привлечено более 500 человек и 95 ед. техники (от ГСЧС 60 человек и 15 ед. техники).

Напомним, на утро 27 апреля сообщалось, что пожарные локализовали пожар вблизи села в Житомирской области.

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