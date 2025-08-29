Паламар УПЦ МП Порошенко пішов проти своїх: визнав московський патріархат частиною РПЦ, хоча на цій церкві побудував кар’єру - експерт

Заява Петра Порошенка про необхідність заборонити УПЦ МП суперечить його власній позиції: сам політик багато років був пов’язаний з московським патріархатом – служив паламарем та був щедрим меценатом московської церки, а зараз, по суті, виступив проти своїх. Про це написав політичний експерт Петро Олещук.

"Служитель московського патріархату Петро Порошенко відчув вдалий політичний момент і відкрито виступив проти своїх. Він вийшов з неочікуваною заявою: "УПЦ Московського патріархату має бути визнана тим, чим вона є насправді – структурою Російської православної церкви, яка діє в інтересах країни-агресорки". Як тут не згадати прислів’я про те, що голосніше всіх "лови злодія!" кричить сам злодій", - зазначає Петро Олещук.

З його словами Порошенко завдяки приналежності до УПЦ МП просувався політичною кар’єрою.

"І Янукович, і Азаров – колишні керівники Порошенка (працював в їх урядах міністром) – вдавали із себе глибоко віруючих людей, водили дружбу з головним попом московії Кірілом і колекціонували ікони. Тому Порошенко і служив в московській церкві для особистої кар’єри. У його архівах є спільні фото з очільниками МП, а в інтернеті – зображення, де він у церковному вбранні несе ікону. Це ще раз доводить, що для Порошенка віра завжди була інструментом політичної кар’єри", – пише Олещук.

Експерт нагадав також історію з Вадимом Новинським – відомим лобістом московського патріархату, який отримав український паспорт за поданням Порошенка. У документі, який опублікував експерт, Петро Порошенко звертається до на той момент президента Януковича та просить надати Новинському громадянство України. При цьому, політик перелічує заслуги цього російського олігарха перед Україною, які полягають у відновленні храмів московського патріархату.

"Навіщо Петро Порошенко відкрито служив у російських попів? Бо віра для нього – це лише частина передвиборчого слогану - разом з "армією", яку розікрали зі Свинарчуками та "мовою", яка лише під камери у Петра Олексійовича – українська, а у весь інший час – російська. От такий гібридний "АрМоВір" виходить", – резюмував Олещук.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Порошенко вів бізнес в рф навіть після анексії Криму. Також Порошенко є підозрюваним у державній за змову з рф та бойовиками "ЛДНР" під час бойових дій у 2014-2015 роках для закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. Він безпосередньо давав вказівки домовлятися з Путіним. У цей же період в інтернеті була опублікована розмова, під час якої Порошенко сказав Путіну "Тисну руку! Обіймаю!".