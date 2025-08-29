$41.260.06
48.130.25
ukru
Ексклюзив
08:48 • 10606 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 27250 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 26343 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 40859 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 64174 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 61183 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 141577 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69872 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78709 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 114000 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
УНН Lite
Паламар УПЦ МП Порошенко пішов проти своїх: визнав московський патріархат частиною РПЦ, хоча на цій церкві побудував кар'єру - експерт

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Петро Порошенко заявив про необхідність визнання УПЦ МП структурою РПЦ, що суперечить його багаторічній співпраці з московським патріархатом. Експерт Петро Олещук вважає, що політик використовував церкву для кар'єрного зростання.

Паламар УПЦ МП Порошенко пішов проти своїх: визнав московський патріархат частиною РПЦ, хоча на цій церкві побудував кар’єру - експерт

Заява Петра Порошенка про необхідність заборонити УПЦ МП суперечить його власній позиції: сам політик багато років був пов’язаний з московським патріархатом – служив паламарем та був щедрим меценатом московської церки, а зараз, по суті, виступив проти своїх. Про це написав політичний експерт Петро Олещук.

"Служитель московського патріархату Петро Порошенко відчув вдалий політичний момент і відкрито виступив проти своїх. Він вийшов з неочікуваною заявою: "УПЦ Московського патріархату має бути визнана тим, чим вона є насправді – структурою Російської православної церкви, яка діє в інтересах країни-агресорки". Як тут не згадати прислів’я про те, що голосніше всіх "лови злодія!" кричить сам злодій", - зазначає Петро Олещук.

З його словами Порошенко завдяки приналежності до УПЦ МП просувався політичною кар’єрою.

"І Янукович, і Азаров – колишні керівники Порошенка (працював в їх урядах міністром) – вдавали із себе глибоко віруючих людей, водили дружбу з головним попом московії Кірілом і колекціонували ікони.  Тому Порошенко і служив в московській церкві  для особистої кар’єри.  У його архівах є спільні фото з очільниками МП, а в інтернеті – зображення, де він у церковному вбранні несе ікону. Це ще раз доводить, що для Порошенка віра завжди була інструментом політичної кар’єри", – пише Олещук.

Експерт нагадав також історію з Вадимом Новинським – відомим лобістом московського патріархату, який отримав український паспорт за поданням Порошенка. У документі, який опублікував експерт, Петро Порошенко звертається до на той момент президента Януковича та просить надати Новинському громадянство України. При цьому, політик перелічує заслуги цього російського олігарха перед Україною, які полягають у відновленні храмів московського патріархату.

"Навіщо Петро Порошенко відкрито служив у російських попів? Бо віра для нього – це лише частина передвиборчого слогану - разом з "армією", яку розікрали зі Свинарчуками та "мовою", яка лише під камери у Петра Олексійовича – українська, а у весь інший час – російська. От такий гібридний "АрМоВір" виходить", – резюмував Олещук.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Порошенко вів бізнес в рф навіть після анексії Криму. Також Порошенко є підозрюваним у державній за змову з рф та бойовиками "ЛДНР" під час бойових дій у 2014-2015 роках для закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. Він безпосередньо давав вказівки домовлятися з Путіним.  У цей же період в інтернеті була опублікована розмова, під час якої Порошенко сказав Путіну "Тисну руку! Обіймаю!".

Лілія Подоляк

