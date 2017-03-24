П.Манафорт погодився свідчити в розслідуванні щодо втручання РФ – конгресмен

Як сказав голова комітету у справах розвідки Палати представників Девін Нунес, з цим комітетом, який веде одне з таких розслідувань, зв’язався адвокат Пола Манафорта і запропонував таку розмову з його клієнтом.

Наразі не відомо, чи буде йтися про закрите слухання, чи й про відкрите.

У середу агентство “Асошієйтед прес” оприлюднило дані про таємний план на підтримку позицій президента Росії Володимира Путіна і на підрив позицій його опонентів, який підготував свого часу американський політтехнолог Пол Манафорт, відомий роботою як чільний радник у виборчому штабі нинішнього президента США Дональда Трампа, а перед тим як радник колишнього президента України Віктора Януковича і його Партії регіонів.

За даними видання, яке посилається на людей, ознайомлених із виплатами Манафортові, і бухгалтерськими документами, які воно роздобуло, цей план політтехнолог подав іще в червні 2005 року Олегові Дерипасці, російському олігархові, що тісно пов’язаний із Кремлем. Як мовиться в повідомленні, цей план передбачав чинити вплив на політиків, бізнесові оборудки і подачу матеріалів у засобах інформації у США, Європі й пострадянських країнах, що мало піти на користь Путіну. Врешті Манафорт підписав із Дерипаскою контракт про це на суму в 10 мільйонів доларів і мав із ним ділові відносини принаймні до 2009 року, пише агентство.

У Білому домі у відповідь заявили, що Трамп не знав, що Манафорт працював на Дерипаску над планом на підтримку Путіна, бо ця робота відбувалася десять років тому і не пов’язана з його роботою в кампанії Трампа.

Сам Манафорт підтвердив агентству, що працював на Дерипаску, але заявив, що та робота не стосувалася представництва політичних інтересів Росії (така робота на користь іноземних держав чи осіб вимагає від громадян США спеціальної реєстрації і звітування про таку роботу) і що ту роботу несправедливо змальовують як неналежну чи нечесну, ведучи кампанію на його дискредитацію. Як мовиться в заяві Манафорта для агентства, він майже десять років тому представляв інтереси Дерипаски “з ділових і особистих питань у країнах, де ми мали інвестиції”.

Видання також цитує слова посадовця США, який на умовах анонімності сказав, що Манафорт є головним об’єктом розслідування спецслужб США щодо зв’язків Трампа і представників його кампанії з Росією.

Раніше цього тижня директор Федерального бюро розслідувань США Джеймз Комі на слуханні в Конгресі відмовився коментувати, чи є Манафорт об’єктом розслідування.

Комітет у справах розвідки Палати представників є одним із принаймні п’яти комітетів у Конгресі, які ведуть власне розслідування звинувачень щодо можливого втручання Росії в перебіг виборчої кампанії у США минулого року.

У січні спецслужби США оприлюднили доповідь про те, що, за їхніми висновками, “кампанію впливу” для втручання у президентські вибори у США з метою нашкодити суперниці Дональда Трампа Гілларі Клінтон наказав здійснити президент Росії Володимир Путін. У Кремлі заперечують це.

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П.Манафорт, що був чільним радником кампанії Трампа, був змушений піти у відставку з цієї посади в серпні 2016 року після появи звинувачень щодо його контактів із представниками спецслужб Росії і щодо отримання ним нелегальних виплат у зв’язку з його роботою на В.Януковича.