П.Манафорт согласился свидетельствовать в расследовании относительно вмешательства РФ - конгрессмен

Как сказал глава комитета по делам разведки Палаты представителей Девин Нунес, с этим комитетом, который ведет одно из таких расследований, связался адвокат Пола Манафорта и предложил такой разговор с его клиентом.

Пока не известно, будет ли идти речь о закрытом слушании или об открытом.

В среду агентство "Асошиейтед пресс" обнародовало данные о тайном плане в поддержку позиций президента России Владимира Путина и подрыве позиций его оппонентов, который подготовил в свое время американский политтехнолог Пол Манафорт, известный работой как главный советник в избирательном штабе нынешнего президента США Дональда Трампа, а перед тем как советник бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов.

По данным издания, которое ссылается на людей, знакомых с выплатами Манафорту, и бухгалтерскими документами, которые оно раздобыло, этот план политтехнолог подал еще в июне 2005 года Олегу Дерипаске, российскому олигарху, тесно связанному с Кремлем. Как говорится в сообщении, этот план предусматривал оказывать влияние на политиков, бизнес сделки и подачу материалов в средствах информации в США, Европе и постсоветских странах, что должно было пойти на пользу В.Путину. В итоге Манафорт подписал с Дерипаской контракт об этом на сумму в 10 млн долларов и имел с ним деловые отношения по крайней мере до 2009 года, пишет агентство.

В Белом доме в ответ заявили, что Трамп не знал, что Манафорт работал на Дерипаску над планом в поддержку Путина, потому что эта работа происходила десять лет назад и не связана с его работой в кампании Трампа.

Сам Манафорт подтвердил агентству, что работал на Дерипаску, но заявил, что работа не касалась представительства политических интересов России (такая работа в пользу иностранных государств или лиц требует от граждан США специальной регистрации и отчетности о такой работе) и эту работу несправедливо изображают как ненадлежащую или нечестную, ведя кампанию по его дискредитации. Как говорится в заявлении Манафорта для агентства, он почти десять лет назад представлял интересы Дерипаски "по деловым и личным вопросам в странах, где мы имели инвестиции".

Издание также цитирует слова чиновника США, который на условиях анонимности сказал, что Манафорт является главным объектом расследования спецслужб США по связям Трампа и представителей его кампании с Россией.

Ранее на этой неделе директор Федерального бюро расследований США Джеймз Коми на слушании в Конгрессе отказался комментировать, является ли Манафорт объектом расследования.

Комитет по делам разведки Палаты представителей является одним из по крайней мере пяти комитетов в Конгрессе, которые ведут собственное расследование обвинений относительно возможного вмешательства России в ход избирательной кампании в США в прошлом году.

В январе спецслужбы США обнародовали доклад о том, что, по их выводам, "кампанию влияния" для вмешательства в президентские выборы в США с целью навредить сопернице Дональда Трампа Хиллари Клинтон приказал осуществить президент России Владимир Путин. В Кремле отрицают это.

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П.Манафорт, который был главным советником кампании Трампа, был вынужден уйти в отставку с этой должности в августе 2016 г. после появления обвинений о его контактах с представителями спецслужб России и получении им нелегальных выплат в связи с его работой на В.Януковича.