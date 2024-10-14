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Озброєного чоловіка затримано поблизу мітингу Трампа в Каліфорнії

Київ • УНН

 • 53008 перегляди

Правоохоронці затримали 49-річного чоловіка з зарядженою зброєю біля місця проведення мітингу Дональда Трампа. Підозрюваного відпустили під заставу, інцидент не вплинув на безпеку екс-президента.

Озброєного чоловіка затримано поблизу мітингу Трампа в Каліфорнії

Поблизу місця проведення мітингу Дональда Трампа в штаті Каліфорнія, правоохоронці затримали озброєного чоловіка. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

За інформацією, 49-річний Вем Міллер був арештований за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності без ліцензії.

Після затримання Міллера доставили до центру утримання для допиту, а пізніше він був відпущений під заставу в розмірі 5 тисяч доларів. Чоловік має з’явитися до суду 2 січня 2025 року.

У департаменті зазначили, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа під час проведення мітингу.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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