Озброєного чоловіка затримано поблизу мітингу Трампа в Каліфорнії
Київ • УНН
Правоохоронці затримали 49-річного чоловіка з зарядженою зброєю біля місця проведення мітингу Дональда Трампа. Підозрюваного відпустили під заставу, інцидент не вплинув на безпеку екс-президента.
Поблизу місця проведення мітингу Дональда Трампа в штаті Каліфорнія, правоохоронці затримали озброєного чоловіка. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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За інформацією, 49-річний Вем Міллер був арештований за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності без ліцензії.
Після затримання Міллера доставили до центру утримання для допиту, а пізніше він був відпущений під заставу в розмірі 5 тисяч доларів. Чоловік має з’явитися до суду 2 січня 2025 року.
У департаменті зазначили, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа під час проведення мітингу.
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