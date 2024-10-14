Вооруженный мужчина задержан вблизи митинга Трампа в Калифорнии

В оккупированных Россией Донецке и Макеевке ограничат подачу воды потребителям - Центр нацсопротивления 10 часов назад • 19072 просмотра

Встреча «Рамштайн» с участием лидеров стран не состоится в ближайшее время - СМИ 10 часов назад • 27395 просмотра

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири 9 часов назад • 40705 просмотра

В Днепре бизнесмен обругал военных во время проверки документов. В ТЦК отреагировали на скандал 9 часов назад • 17842 просмотра