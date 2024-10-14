Вооруженный мужчина задержан вблизи митинга Трампа в Калифорнии
Киев • УНН
Правоохранители задержали 49-летнего мужчину с заряженным оружием возле места проведения митинга Дональда Трампа. Подозреваемого отпустили под залог, инцидент не повлиял на безопасность экс-президента.
Вблизи места проведения митинга Дональда Трампа в штате Калифорния, правоохранители задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
По информации, 49-летний Вэм Миллер был арестован по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости без лицензии.
После задержания Миллера доставили в центр содержания для допроса, а позже он был отпущен под залог в размере 5 тысяч долларов. Мужчина должен явиться в суд 2 января 2025 года.
В департаменте отметили, что инцидент не повлиял на безопасность Трампа во время проведения митинга.
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