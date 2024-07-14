Агенты Секретной службы вывели бывшего президента США Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, сообщает телеканал CNN, передает УНН.

Детали

"Перед падением Трампа раздались громкие хлопки. Затем агенты помогли ему встать, и на его лице была кровь. Он кричал в ответ толпе и поднял кулак. Затем его отвели в машину и эвакуировали с места происшествия", - говорится в сообщении.

По словам репортеров, которые стали свидетелями инцидента, они услышали "серию громких взрывов или громких ударов", прежде чем агенты Секретной службы бросились к Трампу.

В то же время глава службы коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми заявил, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после инцидента на митинге.

"Секретная служба приняла меры защиты, и бывший президент в безопасности. Сейчас это активное расследование Секретной службы, и дополнительная информация будет опубликована по мере ее поступления", - цитирует его CNN.

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