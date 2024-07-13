Миллиардер Илон Маск внес пожертвования в фонд, поддерживающий Дональда Трампа в ведущих штатах. Этот шаг демонстрирует растущее влияние Маска в Вашингтоне, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

По информации Bloomberg, магнат задонатил в фонд America PAC неизвестную, но "значительную" сумму. В следующий раз America PAC должен обнародовать свой список доноров 15 июля.

Как пишет агентство, "этот шаг подчеркивает растущее влияние Маска, который возглавляет индекс миллиардеров Bloomberg с состоянием 263,6 миллиарда долларов, и его превращение из политически независимого человека, который говорит, что предпочитает держаться подальше от политики, в фигуру, регулярно использующую свою социальную медиа-платформу X для отстаивания правых взглядов и нападок на демократов."

Дополнение

Маск официально еще не поддержал ни одного кандидата в гонке 2024 года и ранее в этом году заявил, что не собирается финансировать предвыборную кампанию Трампа или Байдена.

America PAC работает в основном за кулисами, чтобы поддержать кампанию Трампа. Хотя Федеральная избирательная комиссия не раскрывает подробностей о том, где именно ведется работа, агитацию и "добор голосов" наиболее интенсивно проводят в ключевых штатах, которые определят исход выборов.

Напомним

Часть доноров Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов. Таким образом они хотят заставить Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке.