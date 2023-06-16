Оцінку збитків на Херсонщині хочуть пришвидшити: відправляють фахівців з 10 регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. З 10 регіонів України направлять до зони лиха в Херсонську область по 15 своїх спеціалістів для проведення технічних обстежень постраждалого житла через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виїздного засідання уряду на Херсонщині, передає УНН.
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«Кадрово посилюємо Херсонщину фахівцями для проведення технічних обстежень постраждалого житла. 10 регіонів України спрямують до зони лиха по 15 своїх спеціалістів. Що швидше зафіксуємо всі пошкодження, то швидше люди отримають компенсації. Тому закликаю громади не зволікати з формуванням відповідних комісій», - розповів Шмигаль під час виступу на засіданні.
Доповнення
Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тис. гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву рф Каховської ГЕС.
Також Кабінет міністрів виділяє понад 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані в наслідок повені будинки на Херсонщині.