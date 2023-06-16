Оценку ущерба в Херсонской области хотят ускорить: отправляют специалистов из 10 регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Из 10 регионов Украины направят в зону бедствия в Херсонскую область по 15 своих специалистов для проведения технических обследований пострадавшего жилья из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства в Херсонской области, передает УНН.
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«Кадрово усиливаем Херсонскую область специалистами для проведения технических обследований пострадавшего жилья. 10 регионов Украины направят в зону бедствия по 15 своих специалистов. Чем быстрее зафиксируем все повреждения, тем быстрее люди получат компенсации. Поэтому призываю громады не медлить с формированием соответствующих комиссий», - рассказал Шмыгаль во время выступления на заседании.
Дополнение
Правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн 875 тыс. гривен для помощи пострадавшему населению в результате подрыва рф Каховской ГЭС.
Также Кабинет министров выделяет более 980 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные в результате наводнения дома в Херсонской области.