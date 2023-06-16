Кабмін виділяє понад 980 млн грн на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані будинки на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Кабінет міністрів України виділяє понад 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані в наслідок повені будинки на Херсонщині. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.
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"Понад 980 млн грн виділяємо з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані в наслідок повені будинки на Херсонщині", - написав Шмигаль.
За його словами, також уряд спрямовує 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України.
"Це ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин", - повідомив Шмигаль.
Окрім того, направляється ще 4,4 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 млн грн для Херсонщини й понад 190 млн — для Миколаївщини.
Нагадаємо
Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву рф Каховської ГЕС.