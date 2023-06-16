Кабмин выделяет более 980 млн грн на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные дома на Херсонщине

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"Более 980 млн грн выделяем из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные в результате наводнения дома на Херсонщине", - написал Шмыгаль.

По его словам, также правительство направляет 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины.

"Это ремонты и строительство школ, детских садов, больниц, жилых домов, строительство и реконструкция водопроводов и канализации, теплосетей, бурение артезианских скважин", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, направляется еще 4,4 млрд грн субвенции местным бюджетам на проектирование, восстановление, строительство, модернизацию объектов социальной, культурной, жилищно-коммунальной сферы. Из них почти 460 млн грн для Херсонщины и более 190 млн — для Николаевщины.

Напомним

Правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн 875 тысяч гривен для помощи пострадавшему населению в результате подрыва рф Каховской ГЭС.