Постраждалим від підриву рф Каховської ГЕС буде надано грошову допомогу - Кабмін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тис. гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву рф Каховської ГЕС. Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Деталі
Кожній постраждалій особі буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати цієї допомоги будуть організовані Херсонською та Миколаївською обласними адміністраціями.
Доповнення
Крім того, згідно з узгодженням з нашими партнерами, усім постраждалим буде надана додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Ця допомога становитиме 6600 гривень на кожну постраждалу особу.
Цитата
"Дякую Уряду за оперативне реагування. Найкраща допомога людям – це гроші і швидко. Окрему подяку висловлюю Міжнародній організації з міграції, що відгукнулися й готові надати підтримку людям, які зазнали лиха", – наголосила Ірина Верещук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бельгія виділила 3,5 млн євро допомоги для боротьби з наслідками підриву Каховської ГЕС