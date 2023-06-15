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Бельгія виділила 3,5 млн євро допомоги для боротьби з наслідками підриву Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Бельгія виділила 3,5 млн євро для подолання наслідків підриву Каховській греблі. Вона включає електрогенератори, медичне обладнання та багато іншого, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН з посиланням на Telegram Уряду.

Бельгія виділила 3,5 млн євро допомоги для боротьби з наслідками підриву Каховської ГЕС

Деталі

Очільник українського Уряду Денис Шмигаль після онлайн розмови з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо повідомив, що офіційний Брюссель виділив 3,5 млн євро для допомоги з ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС.

Допомога, зокрема, включає електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети тощо.

Зазначається, що сторони обговорили гуманітарні й екологічні наслідки катастрофи та необхідність посилення санкцій проти агресора. Крім того, скоординували потреби України в посиленні захисту неба, а також підготовку до Конференції з відновлення в Лондоні.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що Бельгія надасть допомогу Україні через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях. B-FAST передасть до регіону обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро.

У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні надають уже 13 країн у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕСЗа його словами, мова йде про десятки й сотні човнів, плотів, мотопомп, генераторів, контейнерів, резервуарів і фільтрів для води, а також багато інших речей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: Кулеба повідомив, що вже 19 країн виділили Україні гуманітарну допомогу

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