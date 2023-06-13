Підрив Каховської ГЕС: у рамках Механізму цивільного захисту ЄС 13 країн надають допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні надають уже 13 країн у зв'язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Подяка нашим міжнародним партнерам, які вже відгукнулися на це страшне лихо (підрив росіянами Каховської ГЕС – ред). У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні надають уже 13 країн», - сказав Шмигаль.
За його словами, мова йде про десятки й сотні човнів, плотів, мотопомп, генераторів, контейнерів, резервуарів і фільтрів для води, а також багато інших речей.
«Вдячні США, Великій Британії, Японії, Канаді та іншим країнам-партнерам за вже надану допомогу», - додав Шмигаль.
Доповнення
12 червня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що 19 країн вже виділили Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву росією Каховської ГЕС.