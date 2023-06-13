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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Подрыв Каховской ГЭС: в рамках Механизма гражданской защиты ЕС 13 стран оказывают помощь Украине

Киев • УНН

 • 945075 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В рамках Механизма гражданской защиты ЕС помощь Украине оказывают уже 13 стран в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: в рамках Механизма гражданской защиты ЕС 13 стран оказывают помощь Украине

Цитата

«Благодарность нашим международным партнерам, которые уже откликнулись на это страшное бедствие (подрыв россиянами Каховской ГЭС – ред). В рамках Механизма гражданской защиты ЕС помощь Украине оказывают уже 13 стран», - сказал Шмыгаль.

По его словам, речь идет о десятках и сотнях лодок, плотов, мотопомп, генераторов, контейнеров, резервуаров и фильтров для воды, а также многих других вещей.

«Благодарны США, Великобритании, Японии, Канаде и другим странам-партнерам за уже оказанную помощь», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

12 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что 19 стран уже выделили Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий подрыва россией Каховской ГЭС. 

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