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Бельгия выделила 3,5 млн евро помощи для борьбы с последствиями подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1003073 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Бельгия выделила 3,5 млн евро для преодоления последствий подрыва Каховской плотины. Она включает электрогенераторы, медицинское оборудование и многое другое, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишет УНН со ссылкой на Telegram Правительства.

Бельгия выделила 3,5 млн евро помощи для борьбы с последствиями подрыва Каховской ГЭС

Детали

Глава украинского Правительства Денис Шмыгаль после онлайн разговора с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо сообщил, что официальный Брюссель выделил 3,5 млн евро для помощи по ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС.

Помощь, в частности, включает электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки и т.д.

Отмечается, что стороны обсудили гуманитарные и экологические последствия катастрофы и необходимость усиления санкций против агрессора. Кроме того, скоординировали потребности Украины в усилении защиты неба, а также подготовку к Конференции по восстановлению в Лондоне.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Бельгия окажет помощь Украине через правительственный механизм B-FAST, который используется для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях. B-FAST передаст в регион оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.

В рамках Механизма гражданской защиты ЕС помощь Украине оказывают уже 13 стран в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭСПо его словам, речь идет о десятках и сотнях лодок, плотов, мотопомп, генераторов, контейнеров, резервуаров и фильтров для воды, а также многих других вещей.

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