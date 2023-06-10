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Підрив Каховської ГЕС: Бельгія надасть Україні гуманітарну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна отримає пакет гуманітарної допомоги від Бельгії для ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Бельгії.

Підрив Каховської ГЕС: Бельгія надасть Україні гуманітарну допомогу

Деталі 

Заявлено, що Бельгія надасть допомогу Україні через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях.

B-FAST передасть до регіону обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро.

Ба більше, Бельгія виділить медичне обладнання на суму 1,6 млн євро – ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також забезпечить сухі пайки для евакуйованих. Крім того, B-FAST закупить генератори вартістю 1,5 млн євро і направить їх до районів, які постраждали від повені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба прокоментував реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС: Якби вони набрали в рот дніпровської води з кров'ю, то реакція була б іншою

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