Подрыв Каховской ГЭС: Бельгия предоставит Украине гуманитарную помощь

Детали

Заявлено, что Бельгия окажет помощь Украине через правительственный механизм B-FAST, который используется для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях.

B-FAST передаст в регион оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.

Более того, Бельгия выделит медицинское оборудование на сумму 1,6 млн евро – лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды, а также обеспечит сухие пайки для эвакуированных. Кроме того, B-FAST закупит генераторы стоимостью 1,5 млн евро и направит их в районы, пострадавшие от наводнения.

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