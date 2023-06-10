Подрыв Каховской ГЭС: Бельгия предоставит Украине гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Украина получит пакет гуманитарной помощи от Бельгии для ликвидации последствий подрыва Россией Каховской ГЭС. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Бельгии.
Детали
Заявлено, что Бельгия окажет помощь Украине через правительственный механизм B-FAST, который используется для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях.
B-FAST передаст в регион оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.
Более того, Бельгия выделит медицинское оборудование на сумму 1,6 млн евро – лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды, а также обеспечит сухие пайки для эвакуированных. Кроме того, B-FAST закупит генераторы стоимостью 1,5 млн евро и направит их в районы, пострадавшие от наводнения.
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