Пострадавшим от подрыва рф Каховской ГЭС будет оказана денежная помощь - Кабмин

Детали

Каждому пострадавшему лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тысяч гривен. Выплаты этой помощи будут организованы Херсонской и Николаевской областными администрациями.

Дополнение

Кроме того, согласно согласованию с нашими партнерами, всем пострадавшим будет предоставлена дополнительная финансовая помощь от Международной организации по миграции ООН. Эта помощь составит 6600 гривен на каждое пострадавшее лицо.

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"Спасибо Правительству за оперативное реагирование. Лучшая помощь людям – это деньги и быстро. Отдельную благодарность выражаю Международной организации по миграции, что откликнулись и готовы оказать поддержку людям, которые пострадали", – отметила Ирина Верещук.

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